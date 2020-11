Grande Fratello Vip, riassunto 2 novembre: concorrenti smascherati. Una puntata piena di colpi di scena per tanti e che ha smosso gli animi dei ragazzi nella casa più spiata d’Italia

Al Grande Fratello Vip le sorprese non finiscono mai. Ieri la puntata è cominciata con l’ennesimo confronto tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando, ovviamente a proposito dell’accoppiata Elisabetta – Pierpaolo che continua a non convincere molte persone. Le due si sono un po’ scontrate ed Elisabetta è arrivata pure a nominarla, nonostante per tutto il giorno le due fossero state molto vicine e Stefania le avesse fatto la pettinatura per la serata. Momento di sconto anche tra Elisabetta e Antonella Elia, e tra Elisabetta e Guenda Goria che da fuori l’ha accusata di peccare di umanità.

Grande Fratello Vip, riassunto di ieri sera: nessuna eliminazione, cinque vip al televoto

Francesco Oppini è stato rimproverato per alcune frasi, battute infelici che ha fatto nella casa. Si è scusato con tutti, mortificato, e non ha provato neanche a giustificarsi. “Non posso dire nulla, ho fatto una bruttissima figura e mi sarei meritato la squalifica” ha ammesso il figlio di Alba Parietti. Sorpresa per Massimiliano: ha avuto modo di incontrare sua mamma e di farla confrontare con Maria Teresa Ruta dopo le incomprensioni che ci sono state tra lei e suo figlio. Al televoto non è uscito nessuno, non era prevista alcuna eliminazione tra Maria Teresa, Francesco e Massimiliano.

Rimproverato Paolo Brosio per aver rivelato tante cose nella casa da quando è entrato, per questo è finito in nomination d’ufficio. Il concorrente si è arrabbiato e ha rivelato che non è stato l’unico nella casa a dire cose, riferendosi ovviamente ad Andrea Zelletta che è stato fuori dalla casa per qualche giorno. Al televoto: Paolo, Francesco, Massimiliano, Maria Teresa e Stefania.