Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno”. L’influencer ha parlato un po’ con il suo amico dicendogli di sentirsi molto solo fuori dalla casa del Grande Fratello Vip

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si stanno riavvicinando dopo la brutta lite che li ha visti per crisi per giorni. Hanno chiarito i loro punti di vista e ora stanno cercando di superare la delusione che hanno avvertito l’uno per l’altro, quando si sono scontrati dopo la puntata di venerdì scorso. Ieri si sono venuti incontro una volta e per tutte e si sono promessi di ritrovarsi, con calma e senza forzare il momento in cui tra loro le cose torneranno come prima. In serata si sono trovati in giardino a parlare e Tommaso ha rivelato di non avere nessuno che verrebbe per lui nella casa a fargli una sorpresa.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi rivela al suo amico Francesco Oppini: “Nessuno verrebbe qui per me”

“Mia madre non è il tipo, mia sorella è all’estero, ho amici famosi e non verrebbero di certo qua. Giulia De Lellis costerebbe tantissimo e poi non è che abbiamo quel rapporto che mi butto a terra a piangere. I miei amici sono le persone con cui lavoro, forse l’unica che verrebbe è la mia donna delle pulizie” ha rivelato il ragazzo. Francesco ha provato a confortarlo, dicendogli che potrebbe venire Aurora Ramazzotti, che è la sua migliore amica e con cui Tommaso non si parla da mesi.

“No, Aurora non è il tipo, non verrebbe mai” ha risposto Tommaso, e Francesco ha continuato a confortarlo. “Non ci credo. Lei lo farebbe per te, così come tua madre e tante altre persone. Non buttarti giù, sono sicuro che qualcuno per te lì fuori c’è eccome”.