Elezioni Usa: gli Stati Uniti sono in bilico. Biden e Trump fino all’ultimo voto

Sono in piena fase di spoglio le schede elettorali che sanciranno il nuovo Presidente degli Stati Uniti. La sfida è aperta tra Trump contro Biden.

E’ il giorno della verità negli Stati Uniti in un anno davvero travagliato per il mondo intero. Un 2020 strambo e si sta rivelando cosi anche per l’elezione del Presidente degli Stati Uniti. Al momento il risultato è molto incerto con alcuni stati cruciali che sono al momento molto in bilico. Si andrà avanti ancora per parecchie ore per sapere il risultato finale e dalle dichiarazioni dei due candidati l’incertezza regna sovrana.

Joe Biden: “Siamo sulla strada giusta per vincere”

“Dobbiamo avere pazienza, sapevamo che sarebbe stata lunga, ma stiamo andando bene”. Questo il commento di Joe Biden che durante lo spoglio elettorale, ancora in bilico, per le presidenziali Usa 2020 ha voluto prendere la parola. “Siamo sulla strada per vincere queste elezioni”, ha aggiunto Joe Biden, dicendosi “ottimista sul risultato”. “Non spetta a me o a Trump decidere chi ha vinto queste elezioni. Spetta a voi, spetta al popolo”. Lo ha detto il candidato democratico alle presidenziali Usa Joe Biden.

Di diverso parere ovviamente Donald Trump che ha annunciato una grande vittoria.

Trump: non lasceremo che ci rubino le elezioni

“Siamo avanti ma stanno cercando di rubarci le elezioni. Non lo consentiremo”. Ha twittato Donald Trump. Un post che però non è stato giudicato corretto per le linee guida di Twitter che lo ha cancellato . Subito dopo Trump ha postato un altro messaggio in cui si dice convinto di essere il vincitore.