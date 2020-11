Melita Toniolo, vestitini sexy e curve da capogiro: uno schianto – VIDEO

Melita Toniolo ha deliziato la sua platea postando sul web un video in cui mette in mostra le sue curve indossando vestitini sexy.

Melita Toniolo è sicuramente una delle showgirl più amate dal pubblico italiano. La 34enne è seguitissima sul web: il suo account Instagram ha superato da un pezzo il milione di follower. La nativa di Treviso raggiunse la popolarità partecipando nel ruolo di inviata a ‘Le Iene’, gareggiando durante il ‘Grande Fratello 7’ e diventando il volto di ‘Lucignolo’. La bellezza e la sensualità della ‘Diavolita’ non sono mai passate inosservate. Melita continua a postare scatti superlativi sui social in cui mette in mostra le sue curve da urlo.

L’ex fotomodella, poco fa, ha pubblicato un video molto piccante. Se siete curiosi di guardare il filmato, cliccate su successivo.

Melita Toniolo, vestitini piccanti e curve mostruose: bomba sexy