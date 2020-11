Il premier Conte, nel presentare il nuovo DPCM per contrastare l’avanzata del coronavirus, ha parlato anche del prossimo Natale.

L’Italia e il mondo intero continuano a fare i conti con il nuovo coronavirus. Secondo il nuovo bollettino, nel nostro paese ci sono stati 30.550 nuovi casi e 352 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Da circa un mese la situazione è peggiorata in quasi tutti i paesi europei. Il presidente del consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, sta studiando nuovi decreti da diverse settimane. Il premier, qualche minuto fa, ha parlato alla Nazione e ha presentato il nuovo DPCM. Conte ha parlato anche della situazione legata alla scuola. “Didattica a distanza è una misura che pesa molto al governo. Appena la curva rientrerà sotto controllo una delle prime misure sarà restituire la didattica in presenza a quanti più alunni possibili“. Conte ha anche fornito una previsione per il prossimo Natale.

Nuovo DPCM, le parole di Conte sul Natale

Tra poco più di un mese inizieranno le festività natalizie. Quest’anno tutto sarà diverso: la pandemia di coronavirus ha sicuramente modificato le abitudini di tutti. Il premier ha provato a rassicurare i suoi cittadini con parole interessanti. “A Natale non penso veglioni e balli ma serenità”. Non potevano mancare dichiarazioni sui mercati e sulle spese degli italiani. “I mercati credono in quello che facciamo, è un segnale importante. Non ho la palla di vetro per dire se dovremo rivedere le stime del -9%, dobbiamo vedere, ma queste misure se ci aiuteranno a contenere il contagio noi qualche spesa in più credo che ce la possiamo permettere a Natale”, ha sottolineato il presidente del Consiglio.

Conte ha spiegato che il prossimo Natale potrebbe essere diverso. “Mi chiedono se sono ottimista. Non sto pensando a veglioni, cene natalizie, cenoni, balli. Bisogna rispettare le regole. Se ci arriviamo in serenità, anche la fiducia nei consumi non sarà depressa e potremo vedere i benefici economici”.

