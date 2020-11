Monica Bellucci, per Vogue, la divinità greca di Firenze

L’Afrodite italiana, Monica Bellucci, è stata ritratta da Vogue Italia vestendo l’alta Moda di Dolce e Gabbana.

La carismatica interprete della Malèna di Tornatore è la nuova protagonista del nuovo set fotografico firmato Vogue Italia. Gli abiti indossati dalla meravigliosa attrice e modella italiana conosciuta in tutto il mondo sono stati creati dalla mano degli stilisti di alta moda Domenica Dolce e Stefano Gabbana.

Monica: tra motivi floreali e sculture

La delicatezza delle pose e l’accuratezza dei dettagli testimoniano la grande professionalità dimostrata da tutta la troupe in collaborazione per il servizio fotografico a tema per il mese di Novembre.

La città di Firenze è orgogliosa di essere stata scelta come sfondo di un servizio così sorprendente e con ospiti di tale calibro artistico.

