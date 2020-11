Ludovica Pagani la FOTO è un inno alla sensualità, magnifica

La bellissima Ludovica Pagani, in posa per il fotografo, confessa: Sono sempre gli occhi a dire le parole più belle…ed i suoi ne dicono veramente tante…che splendore!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani) in data: 5 Nov 2020 alle ore 4:48 PST

Sono sempre gli occhi a dire le parole più belle… così Ludovica Pagani commenta la foto appena pubblicata sui social. I suoi occhi hanno davvero tanto da comunicare: bellissimi, occhi color nocciola che catturano lo sguardo di chi la osserva. L’outfit che propone l’influencer è diverso dal solito, sia come stile che come colore, ma il risultato è grandioso. Il top crop azzurro con frange mette in risalto il lato A generoso della bellissima Ludovica, impreziosito da una parure composta da una collana – una catena – con ciondolo finale a forma di cuore che si abbina perfettamente agli orecchini della medesima collezione.

LEGGI ANCHE –> Monica Bellucci | lei mostra tutta la sua bellezza intramontabile | FOTO

Ludovica Pagani, stilosa in tutte le stagioni

Vai su successivo per vedere le foto della Pagani