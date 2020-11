Infinitamente affascinante, Monica Bellucci rimane inossidabilmente nell’immaginario collettivo degli italiani come la più bella tra le più belle.

Ci sono poche cose che sono eterne. Il giorno, la notte, le onde del mare, e poi Monica Bellucci. L’attrice umbra, da moltissimo tempo trapiantata in Francia, conserva sempre quel fascino e quella bellezza che nessun’altra donna ha mai avuto né potrà mai avere.

Anche lei, come tante altre celebrità, ha un profilo Instagram che serve per stabilire un contatto diretto con i suoi tantissimi ammiratori. Dall’altro dei 3,6 milioni di followers che si ritrova, la stupenda Monica può dirsi fortunata ad avere un simile esercito di persone pronte a tutto per lei. Ogni scatto le frutta ‘mi piace’ e commenti da uomini – ed anche donne – letteralmente innamorati di lei. E come potrebbe essere altrimenti? Date un’occhiata ai suoi ultimi post social ed avrete le idee più chiare.

Monica Bellucci, una bellezza che non sfiorisce mai

Ma la cosa più pazzesca in tutto ciò è che lei abbia 56 anni. Non 25 o 30. Ben 65 giri attorno al Sole, compiuti a settembre. Allora due sono le spiegazioni, nel suo caso. O il tempo scorre più lentamente, oppure non scorre affatto. Del resto per molti lei è una dea, ed una dea può tutto.

