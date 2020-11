Benedetta Parodi , la cucina ma anche un fisico da perdere il fiato – FOTO

Benedetta Parodi. La giornalista e conduttrice televisiva sempre attiva ed impegnata, raccoglie i successi dell’ultima fatica letteraria

Unire il lavoro alle proprie passioni è il traguardo a cui tutti anelano ma che non sempre è facilmente raggiungibile. La giornalista e conduttrice tv Benedetta Parodi è la prova vivente che, a volte, il desiderio si avvera.

Ha iniziato la propria carriera come conduttrice del telegiornale Studio Aperto, nel 2008 però si è dedicata alla rubrica culinaria Cotto e mangiato, che fu un successo inaspettato. Il suo amore per cibo e ricette ha attraversato gli schermi ed è giunto fino agli spettatori che ormai seguono con interesse le sue prodezze in cucina.

La giornalista gode al momento di un periodo di grande soddisfazione dovuto principalmente all’uscita della sua nuova fatica letteraria. Il libro Una poltrona in cucina non è solo un’opera dedicata alla preparazione di piatti succulenti, c’è di più. Come la stessa autrice sottolinea, è il racconto di un percorso. Si tratta del viaggio di una vita, piccole tappe nella memoria di una donna che ripercorre le pietre miliari dei suoi attimi più intimi. Dalla giovane età che la vede bambina, una figlia e nipote, fino a divenire poi una compagna, una mamma e una professionista: una sola donna, mille sfaccettature.

Benedetta Parodi. Star del web su Instagram