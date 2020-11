La rivelazione di Fabrizio Corona: “Belen è tonta e vi spiego perché”

Su Vanity fair arriva una rivelazione di Fabrizio Corona, in un’intervista confessa alcune cose su Belen e il suo ex marito mai lette prima

Torna a parlare l’ex re dei paparazzi e questa volta confessa delle cose sconcertanti sul conto di alcuni personaggi famosi come Belen e Stefano De Martino. I due si sono lasciati di nuovo e sembra che ognuno si sia rifatto una vita con altre persone, il ballerino con la Boscono e l’argentina con l’hair stylist Spinalbese. Piomba così, come un fulmine a ciel sereno, la rivelazione di Fabrizio Corona in un’intervista a Vanity fair che lascia tutti a bocca aperta.

La rivelazione di Fabrizio Corona

Nel lungo dialogo con la giornalista Silvia Nucini, Corona non ha mancato di riservare un commento anche su Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez che fu tra le sue famose fidanzate in un passato ormai remoto. “Ora fanno tutti quello che gli ho insegnato io – ha affermato Corona – De Martino chiama i fotografi per farsi paparazzare con la Boscono, la Pellegrini si lamenta che Magnini faceva lo stesso quando stavano insieme. L’unica che non fa queste cose è Belén perché è tonta”. L’ex re dei paparazzi spiega che all’argentina non frega niente dei soldi. E spiega: “Se le dicevo: ‘Andiamo a bere il caffè in quel bar che ci danno 15 mila euro’, lei rispondeva: ‘Non esco per tutto il weekend, e nemmeno tu’. Solo sulle vacanze riuscivo a convincerla. – continua – Le dicevo: preferisci che le foto ce le facciamo fare noi così vieni fuori bella e ci guadagniamo anche, oppure che te le fa il primo che passa e magari si vede la cellulite? Era un po’ come usare i filtri di Instagram, ma in carne e ossa”.

Altre rivelazioni

Fabrizio Corona confessa la sua dipendenza ai soldi affermando: ” Sono il limite che segna il mio successo e il mio valore. Oltre quel limite valgo, sotto, no”. Si fa chiamare dio dichiarando senza mezzi termini i guadagni relativi all’ultimo anno, compresa l’intervista rilasciata a Barbara d’Urso nel suo “Live – Non è la d’Urso”. “Sono riuscito a portare il mondo fuori, qui dentro. – rivela ancora – Da casa muovo 4 programmi televisivi, sono mie le 12 storie più importanti degli ultimi mesi, do da lavorare a 15 persone”.

Insomma se apparentemente Corona sembra essere uscito dal giro, in realtà non è così. L’ex re dei paparazzi non riesce abbandonare il mondo del gossip e dello spettacolo.

