La showgirl argentina è ancora una volta sul podio di bellezza. Da anni ormai è tra le più seguite e non smette mai di sorprendere con le sue foto

Ancora una volta si torna a parla di lei, Belen Rodriguez è una tra le più quotate nel mondo dello spettacolo. La sua dolcezza e la sua bellezza hanno conquistato da un pezzo il pubblico che la segue ovunque, dai programmi televisivi a Instagram. Difficile non guardarla. Oggi la showgirl argentina si lascia coccolare tra le braccia di una nuova fiamma, Antonino Spinalbese un ragazzo di venticinque anni.

Showgirl argentina, la foto dalla pelle nera

La Rodriguez in questo ultimo anno è stata nel mirino del gossip, prima per il ritorno con il suo ex marito, poi per la nuova separazione e adesso per il suo fidanzamento. Le foto con il suo nuovo compagno fanno il giro del web e tutti non fanno altro che commentare la sua scelta. Molti l’hanno criticata, altri sperano ancora che ci possa essere l’ennesimo ritorno di fiamma tra lei e De Martino, alcuni invece la supportano.

Ma a lei non importa e continua per la sua strada. Nel suo ultimo post si mostra con un leggings di pelle nera e stivali, sembra una guerriera…ma quale battaglia deve combattere? “Di una bellezza che non so spiegare” commenta un fan, impossibile dargli torto.

