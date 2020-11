Ambra Angiolini sta vivendo un momento stupendo visto le grandi novità in ambito lavorativo. Ha appena pubblicato un libro, ecco di cosa si tratta

Solare, dinamica e determinata. Ambra Angiolini si mette in gioco ancora una volta e pubblica il suo primo libro Infame, un insieme di emozioni e esperienze della vita dell’attrice. Non è tutto oro quel che luccica ed anche i vip hanno dei momenti no che devono nascondere per il loro bene ma a cui non riescono a fuggire. La donna non sta più nella pelle, la sua prima volta da scrittrice e i fan sono lì a supportarla.

Ambra Angiolini, di cosa parla il suo primo libro?

Da attrice a scrittrice, Ambra sa come reinventarsi ed è sempre al passo con i tempi. Se il suo libro avrà il successo sperato, questa è un’ottima opportunità per dedicarsi sia alla recitazione che alla scrittura, d’altronde sono forme d’arte entrambi. Il libro Infame è un romanzo, scritto in prima persona in cui la protagonista racconta la fame, che è quella di vita ma anche quella fisica che può portare a disturbi come la bulimia.

I fan ancora una volta sono lì per lei ad acclamarla, sebbene a distanza, e non vedono l’ora di leggere il suo libro. Che sia l’inizio di un nuovo successo!

