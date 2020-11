Francesca Brambilla, sguardo di ghiaccio e curve allucinanti: turbine di bellezza – FOTO

La showgirl Francesca Brambilla è uno spettacolo da stropicciarsi gli occhi per i follower incantati da un dècollète strabiliante

Un’unica passione di vita per descrivere la bellezza incantevole che aleggia ormai da anni sulla “testa” di Francesca Brambilla: la moda. La showgirl bergamasca ha impiegato davvero pochi “spiccioli” di tempo per entrare e farsi preferire, rispetto alla spietata concorrenza che si registra nel mondo dello spettacolo.

Si è precipitata subito tra i Big, facendosi notare attraverso immagini e scatti davvero notevoli dietro agli obiettivi dei fotografi professionisti. La partecipazione ai vari concorsi di bellezza sulle spiagge di Riccione l’hanno osannata, fino ad aprirsi un nuovo e vasto mondo di opportunità, che l’hanno vista vincitrice di Miss Atalanta e Miss Padania.

La sua popolarità è data dalla storia d’amore con il cantante Guè Pequeno. E in seguito al richiamo di “Madre Natura”, nel programma della Mediaset, “Avanti Un Altro“, in qualità di Bonas di Paolo Bonolis. Durante una carriera ricca di successi, Francesca ha fatto “stragi” d’amore dovunque sia andata e chiaramente non è sfuggita neanche agli opinionisti del Gossip, a causa dei disordini di coppia

Francesca Brambilla affacciata alla finestra splende di luce propria

Visualizza questo post su Instagram Lunedì 😈 o 😇 ? Un post condiviso da Francesca Brambilla (@francescabrambilla) in data: 2 Nov 2020 alle ore 3:33 PST

Nonostante l’impresa di diventare una delle showgirl più chiacchierate e desiderate del grande schermo della Mediaset, Francesca Brambilla ha deciso di immortalare i momenti più importanti della vita direttamente sui canali social.

Il profilo Instagram della “Buona Sorte” di Avanti Un Altro è sempre molto incandescente e zeppo di approvazioni tra i follower, allibiti da una soddisfacente femminilità. Basta pensare al “rito” di presentazione, attraverso il quale dà il benvenuto agli appassionati: “Qui si ride e basta”.

Tra smile, passioni varie e tv show, c’è una “sete” di bellezza prorompente che affascina ogni giorno sempre più. Le maggiori peculiarità della stellina del grande schermo non possono che riassumersi nel panorama mozzafiato di curve allucinanti, che la incoronano come tra le influencer più cliccate del mondo dello spettacolo.

Visualizza questo post su Instagram E anche oggi ho fatto giardinaggio 🌱 Cit @marcocipollamanagement Un post condiviso da Francesca Brambilla (@francescabrambilla) in data: 3 Nov 2020 alle ore 11:46 PST

I follower non hanno naturalmente fatto mancare il proprio apporto di stima, divertendosi a “fantasticare” con la mente e le parole, lasciando spazio ai sogni: “Che bei vasi di fiori😍; Dire bellissima è scontato… BELLISSIMISSIMA!! 😍❤️; Pazzesca 😍😍” e ancora: “Francesca, sei meravigliosa 😘😘; Very nice and charming and sweety 💋💋😘😘💕💕💏💏💞💞💛🌹🌹💥”

