DPCM: Stop concorsi pubblici e privati. Cosa ne sarà del concorso scuola

L’ultimo DPCM ha intimato lo stop di tutti i concorsi pubblici e privati. Tra questi anche il concorso straordinario per i docenti che hanno più di tre annualità di servizio

L’ultimo DPCM varato dal governo Conte per limitare il propagarsi della pandemia da Coronavirus, prevede, tra le misure imposte, anche lo stop dei concorsi pubblici e privati eccezion fatta per il personale della sanità e della protezione civile.

Sono sospese tutte le prove preselettive e scritte che riguardano anche l’abilitazione all’esercizio delle professioni, a meno che la valutazione non avvenga secondo criteri che prendano in considerazione i curricula. Ammessi anche i concorsi in cui la commissione possa proseguire in modalità telematica e valutare le prove scritte da remoto.

Il concorso straordinario per i docenti che hanno più di tre annualità di servizio è stato quindi sospeso insieme agli altri. Attualmente sono però in corso le prove poiché il DPCM avrà validità da domani, 5 ottobre, fino al prossimo 3 dicembre. Il testo del nuovo decreto ministeriale non è statao ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto il ministero dell’Istruzione si riserva di far recapitare apposite comunicazioni ai candidati a tempo debito.

I posti del bando sono 32mila. I partecipanti, secondo i dati comunicati dal Ministero dell’Istruzione, sono oltre 64mila. Il concorso è stato molto partecipato fino ad ora. I primi dati attestano un tasso di presenza di oltre l’86% di media.

