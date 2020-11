Da Valentina Vignali arriva una serie di nuovi e sensazionali scatti di sensualità. La influencer e cestista continua ad ammaliare.

Visualizza questo post su Instagram 💋@victoriasecretitaly #victoriasecret #incollaborationwith Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 4 Nov 2020 alle ore 4:39 PST

Victoria’s Secret ha scelto Valentina Vignali, tra le sue principali testimonial in Italia. E non poteva esserci un volto (ed un corpo) femminile migliore di quello della 29enne originaria di Rimini.

LEGGI ANCHE –> Dayane Mello | quel paio di gambe fa impazzire il web | FOTO

Lei è notoriamente bellissima e colpiva per la sua avvenenza già da quando calcava i campi di pallacanestro da ragazzina. Con il tempo, come noto, Valentina ha saputo capitalizzare l’avvenenza di cui è dotata, finendo con il sapere guadagnare dal proprio fisico. Ecco quindi che sono arrivate sponsorizzazioni, contratti, apparizioni televisive. E quello era solo l’inizio. Infatti la stupenda romagnola è diventata anche una influencer molto seguita. Prerogativa ormai divenuta indispensabile per qualsiasi personaggio pubblico. I suoi post ne mettono in risalto la bellezza e la fisicità statuaria ed insormontabile a qualsiasi tentativo di resisterle. Nella prossima pagina ci sono foto conturbanti di lei, magnifica.

LEGGI ANCHE –> Antonella Mosetti | la seduzione parte dagli occhi | ‘Non si resiste’ | FOTO