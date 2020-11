Splendida Antonella Mosetti, la showgirl romana ci dà ancora una volta la dimostrazione del perché è ritenuta tra le più belle in Italia.

Visualizza questo post su Instagram look 👀 @asportraitroma 📸 Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti) in data: 4 Nov 2020 alle ore 1:56 PST

Da anni Antonella Mosetti è tra le donne più affascinanti che ci siano nel mondo dello spettacolo in Italia. Nonostante non si tratti di una bellezza tutta al naturale, per via di alcuni ritocchi estetici, lei risulta essere comunque sempre molto desiderata.

E non potrebbe essere altrimenti. Immaginate di avere davanti una donna come lei, che vi guarda esattamente nello stesso modo in cui lei si mostra nei suoi scatti più recenti pubblicati su Instagram. Cosa fareste? Cedereste di sicuro alla sua avvenenza ed a quel suo mostrarsi predatrice e dominatrice. La 45enne romana dà proprio la sensazione di essere una che proprio non si fa mettere sotto. E che anzi è abituata a comandare ed a tenere tra le sue mani le redini del gioco. Assolutamente stupenda.

Antonella Mosetti, lei è sempre una donna affascinantissima

In passato la Mosetti aveva ricevuto delle critiche per avere messo in evidenza delle correzioni dovute ad una chirurgia estetica ritenuta troppo invasiva. Ma queste critiche con il tempo hanno lasciato spazio a commenti decisamente più belli da vedere. Rifatta o meno, lei resta sensualissima e capace di esercitare un certo qual ascendente in questo senso.

Visualizza questo post su Instagram 📚☕️ @asportraitroma 📸 #photography Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti) in data: 4 Nov 2020 alle ore 3:11 PST

Poi della Mosetti piace non solo l’aspetto estetico ma anche quello caratteriale. Tipico di una donna decisa, determinata e grintosa. Che non per questo sa certamente come fare per sciogliersi e fare emozionare.

