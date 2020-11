Pesce di stagione: quale portare nelle nostre tavole a Novembre?

Il pesce grazie alle sue proprietà nutrizionali è un prodotto centrale all’interno della nostra alimentazione. Vediamo quale scegliere a Novembre

Novembre è un periodo di transizione per quanto riguarda la nostra dieta alimentare ed è anche quello che ci fornisce maggiore scelta a livello di gusti e prodotti. Non solo per quanto riguarda frutta e verdura abbiamo possibilità di scegliere, ma anche la varietà dei prodotti ittici è tra le più importanti di tutto l’anno: le due principali regole da seguire sono freschezza e stagionalità, come per tutti i prodotti.

Vediamo insieme quali sono le varietà di pescato che più sono presenti nelle nostre coste italiane e alcune caratteristiche che li riguardano. La salute del nostro corpo parte da una corretta alimentazione e una corretta alimentazione parte dalle materie prime, anche del pesce fresco, ricco di omega 3 e macronutrienti aiuta moltissimo a prevenire malattie importanti e ad aiutare le nostre difese.

Novembre è infatti uno dei mesi prediletti per la pesca al branzino, o spigola. Ossia uno dei più apprezzati dai consumatori italiani, nonostante si ricorra sempre più spesso a prodotti d’allevamento. Si chiama “branzino” se pescano nella zona dell’Adriatico e in Liguria, mentre prende il nome di “spigola” se pescato nelle zone meridionali. Assieme all’orata, al rombo e al pesce San Pietro, appartiene alla categoria dei cosiddetti “pesci bianchi”, assai pregiati e adatti alla cottura semplice, arrosto o in padella. Si considera un prodotto molto duttile in cucina per la su ottima carne polposa, dai usare sia per primi (esempio spaghetti con branzino e verdure saltate) e per secondi (esempio il branzino alla ligure con patate, pomodoro, alloro, rosmarino, salvia e olive taggiasche).

Novembre è anche il mese prediletto per la pesca dell’ombrina, particolarmente diffusa vicino alle scogliere del Gargano e del Salento e, in misura minore, in corrispondenza dei promontori tirrenici.

Tra i pesci bianchi anche la zanchetta, prodotto magro, ricco di sostanze nutritive, e con una percentuale di grassi che non supera il 3%. Perfetto per la preparazione di zuppe di pesce misto, oppure cucinata “alla Mugnaia” bagnata nel latte, infarina e cotta in padella con un filo d’olio extra vergine d’oliva.

La lista continua, anche crostacei e molluschi

Il periodo autunnale, assieme a quello primaverile, è anche quello della massima crescita per le vongole sia d’allevamento che di mare aperto. La pesca delle vongole è in costante arretramento rispetto a quelle allevate rispetto a qualche decennio fa, anche se questo non va certo ad inficiare sulla qualità del prodotto.

Altro pesce stagionale di questo mese è la mazzancolla, o gambero imperiale, un crostaceo tipico del Mediterraneo, ricco di vitamine del gruppo B e di ferro. In cucina ha una grande versatilità, grazie alle sue carni pregiate. Si prestano ad ogni tipo di preparazione culinaria: dalle crudità agli antipasti bolliti, dalla composizione dei primi piatti alla formulazione delle pietanze; probabilmente, le ricette più conosciute a base di mazzancolle però sono gli spiedini grigliati e la frittura.

Tra i molluschi ricordiamo i moscardini dal gusto intenso che esalta il palato. Serviti in umido oppure “alla Luciana”, ovvero in tegame con salsa di pomodoro, olive e crostini di pane.

La rana pescatrice, pesce pregiato e molto pescato nel Mare Adriatico, come piatto unico viene spesso servita al forno con accompagnamenti a base di verdure di stagione. Da segnalare, infine, la triglia, che si distingue nella tipologia di fango o di scoglio. Veloce da cuocere, si presta bene per la consistenza delle carni a qualsiasi tipo di ricetta.

Non dimentichiamo però anche calamari, cefali, dentice, nasello, orata, sardine, seppie, sogliole e triglie che si prestano ad essere utilizzati in molte ricette o come singoli protagonisti della portata principale.

