Maria Grazia Cucinotta, splendida in bianco e verde che incanto-FOTO

La Cucinotta è sempre più bella e di stile, nell’ultima foto pubblicata su Instagram ha indossato un completo che le sta benissimo

L’attrice, Maria Grazia Cucinotta condivide una foto su Instagram dove appare stupenda con un outfit bianco e una casacca verde e con altre sfumature. Una bellezza senza tempo la sua. A 52 anni appare davvero in forma e bella più che mai. Una donna che oltre la bellezza ha tanto altro, sopratutto una grande forza nell’affrontare le avversità della vita come racconta nel suo nuovo libro.

La Cucinotta intervistata sulla violenza che ha subito, in occasione di una conferenza stampa importante

Ieri si è tenuta una conferenza stampa al senato per presentare la nuova legge contro la violenza sulle donne. Così scrive Maria Grazie Cucinotta sul suo profilo Instagram, e mostra un estratto della sua intervista su TGCOM24, in cui racconta la sua terribile esperienza con la violenza. Anche Maria Stella Gelmini commenta dicendo che è una battaglia ancora non vinta, dato che sono ancora moltissime le donne che subiscono violenze ogni anno.

L’attrice ha anche scritto un libro sulla questione, in cui racconta la sua esperienza ma anche quella di tante altre donne che come lei hanno subito una violenza. Bisogna continuare a battersi per ottenere dei risultati concreti in questo campo. Fortunatamente sono sempre di più le donne, anche famose che alzano la voce e cercano di ottenere consensi e aiuto per chi ha difficoltà a denunciare e non riesce a uscirne. Le donne devono farsi manforte a vicenda ed aiutarsi a combattere una guerra che ci riguarda tutte.

Il caso di Maria Grazia Cucinotta è l’esempio che questi fatti possono accadere anche quando ci sentiamo in un posto sicuro, come l’androne di casa nostra. Purtroppo può accadere ovunque e in qualsiasi momento, bisogna però avere la forza di reagire e scappare come ha fatto l’attrice.

