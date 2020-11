Elisa Maino a diciassette anni manda in tilt i fan, le FOTO infuocano il web

Da tik toker a influencer ed attrice, Elisa Maino a soli diciassette anni è già in vetta alle classifiche di bellezza del web, ma scopriamo di più su di lei

Elisa Maino, classe 2003, la ragazza a soli diciassette anni sta calpestando l’onda del successo con i suoi tik tok e tanti altri progetti. E’ stata scoperta dagli adolescenti, suoi coetanei, per i video pubblicati sul nuovo social, e in un batter d’occhio si è ritrovata ad essere una star delle nuove generazioni. Per non parlare del suo profilo Instagram, dove è seguita da 2 milioni e mezzo di follower e, neanche maggiorenne, ha già sfilato sul red carpet a Venezia.

A diciassette anni Elisa Maino è una star

Labbra carnose, folta chioma nera che le scende fin sotto al seno, forme ormai da donna che la tik toker mette in risalto in ogni occasione. E’ forse questa la chiave del successo? Non solo perché Elisa Maino è riuscita in poco tempo a farsi valere e a farsi conoscere grazie anche alla sua determinazione e la voglia di mettersi in gioco. Il presente le sta già riservando ottime opportunità di crescita, sta nascendo una nuova star.

Attiva in molti set fotografici, shooting per brand famosi e nuovi progetti in serbo per lei. Un futuro che sembra già scritto, ma la Maino è talmente giovane che potrebbe ribaltare tutta la sua vita, mettendosi ancora in gioco.

