Un Posto al Sole anticipazioni 10 novembre: Giulia ancora in pericolo a causa di una protesta. Intanto Clara e Alberto sono sempre più lontani e manca poco al parto

Serena ha raggiunto Filippo a Teneriffe perché ha capito di non aver mai smesso di amarlo. I due, dopo essersi ritrovati, hanno deciso di concedersi una follia: Filippo ha chiesto a Serena di tornare a Napoli per prendere la loro bambina Irene e portarla da lui, così da poter trascorrere dei giorni di vacanza tutti e tre insieme a Teneriffe.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera: Alberto e Clara sempre più lontani

Serena è pronta per ripartire, ma un episodio anomalo le darà modo di riflettere ancora una volta su Leonardo, che aveva allontanato definitivamente dalla sua vita e che continua a non darle tregua. Le amiche saranno fondamentali. Serena in terrazza ha trovato una vera e propria famiglia. Giulia le da sempre tantissimi consigli e aiuta a migliorare la sua vita come quella di tanti altri, ma lei non riesce mai a vivere attimi di pace. Giulia si ritrova in mezzo ad una pericolosa protesta, scoppiata dopo che è stato assegnato un alloggio popolare ad una famiglia di etnia rom.

