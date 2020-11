X-Factor, annuncio di Fedez in diretta davanti ai giudici

Il rapper torna ad X-Factor e fa un annuncio in diretta, in anteprima. Domani tramite i social comunicherà nel dettaglio l’iniziativa a cui ha preso parte con alcuni suoi colleghi.

Dopo la splendida iniziativa a cui il noto cantante ha preso parte insieme a sua moglie Chiara Ferragni lo scorso marzo, in piena emergenza Coronavirus, aprendo una raccolta fondi per creare una terapia intensiva che ha dato la possibilità a molti contagiati di potersi curare; oggi rivela un nuovo progetto che ha ideato e reso possibile grazie all’aiuto dei suoi colleghi.

Si tratta di Scena Unita, un’iniziativa promossa da un collettivo di artisti e lavoratori dello spettacolo che insieme a Cesvi e con il contributo di enti privati hanno raccolto una cifra destinata al sostegno di un settore pesantemente colpito in questi mesi, ossia quello della musica e dello spettacolo. E’ un fondo destinato a supportare in modo diretto e concreto quei lavoratori che permettono di dare vita all’arte che più amiamo.

L’annuncio di Fedez

Fedez ha annunciato che a supportare la sua iniziativa sono stati oltre 70 artisti, tra cui anche Emma Marrone, presente in studio come giudice di questa edizione del noto talent show, e hanno raccolto in tutto ben 2 milioni di euro.

Una cifra inaspettata ma che grazie alla forza di tutti è stata possibile raggiungere.

Come Fedez ha detto sul palco “questa volta non volevamo chiedere aiuto alla gente che già si è spesa fin troppo per aiutare l’emergenza, in questo caso eravamo noi che dovevamo unire le forze per aiutare chi ci permette di realizzare il nostro lavoro”.

Il famoso rapper milanese che vanta oltre 11 milioni di followers, si è contraddistinto più di una volta per queste splendide iniziative che permettono di aiutare chi è più in difficoltà e mette sempre a disposizione le sue possibilità economiche e la sua visibilità per perorare diverse cause benefiche.

