Elena Barolo, solo in fondoschiena in primo piano: Spettacolo – FOTO

Elena Barolo scalda gli animi freddi di quest’autunno inoltrato mostrandosi come mamma l’ha fatta in primissimo piano

Elena Barolo ricorda i tempi andati dell’estate scorsa quando era a bordo piscina a Camaiore in provincia di Lucca. L’attimo prima del tuffo è stato immortalato da un fotografo provetto che ne ha messo in evidenza il lato B. Il bikini a stento copre il suo fondoschiena che fa sognare tutti gli ammiratori. La didascalia alla foto è in netto contrasto con lo splendore luccicante della schiena e del fisico statuario della ex velina bionda del Tg satirico di Antonio Ricci. La Barolessa infatti parla del sole caldo del mese di agosto, dell’estate italiana e della “sua” Toscana, in un attimo in cui si sente ispirata in questo pomeriggio freddo di metà novembre. Le mani sono adagiate sui fianchi a delineare la sua figura che si staglia in controluce con i raggi del sole che la riscaldano. Le gambe affusolate e toniche completano uno scatto fotografico che è un tripudio di splendore.

Elena Barolo: la foto di schiena della “poetessa” del web