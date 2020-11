Michela Quattrociocche, lo sguardo da gatta che seduce il web – FOTO

La bellissima attrice Michela Quattrociocche lascia senza fiato il web con uno scatto che fa perdere la testa alle sue migliaia di fan sui social

Michela Quattrociocche ha deciso di deliziare i follower con uno scatto in cui sembra la testimonial di una grande azienda di prodotti di bellezza. Miky indossa un lupetto smanicato chiaro a collo alto che si sposa alla perfezione con la sua pelle liscia e ben curata. La foto è in primissimo piano e a farla da padrone sono i suoi occhioni neri, il cui contorno è sapientemente delineato da un trucco degno dei migliori make up artist. Il tutto rende il suo sguardo ammaliante con cui è capace di sedurre i suoi ammiratori. Le labbra carnose socchiuse e il collo leggermente inclinato regalano un momento di luce in questo periodo di sofferenza che stiamo tutti noi stiamo vivendo. La mano messa tra i capelli le scopre il viso per far apprezzare di più la sua bellezza… La Quattrociocche si può annoverare tranquillamente tra le sex symbol italiane del momento.

Michela Quattrociocche capace di sedurre solo con lo sguardo