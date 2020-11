Matilde Brandi dalla polizia: il post sui social sconvolge i fans. Stiamo parlando di una delle concorrenti di questo Grande Fratello Vip, eliminata un bel po’ di puntate fa

Matilde Brandi ha deciso di denunciare l’odio. La concorrente del Grande Fratello Vip è uscita dalla casa qualche settimana fa e da allora ha ricevuto tantissimo affetto, ma anche tanto odio e di recente questo odio si è rafforzato. A Live Non è la D’Urso tutti si sono inteneriti nel vederla piangere, dopo tante cattiverie che le hanno scritto sui social. Per quanto possa essere stata stratega o giocatrice nella casa, questo non giustifica l’odio, l’accanimento mediatico non va mai giustificato in nessun caso.

Grande Fratello Vip, Matilde Brandi risponde agli insulti sui social e denuncia

“Basta con la violenza, bisogna denunciare!” ha scritto sui social, trovando la solidarietà di tutti i suoi fans che le hanno prontamente dato ragione. Matilde infatti ha ricevuto tante cattiverie di recente, c’è chi addirittura si è permesso di insultare le sue figlie quattordicenni scrivendo che meriterebbero la violenza. Delle parole davvero molto forti che hanno attirato la solidarietà di tante persone che le hanno scritto messaggi per farle forza e convincerla a lasciarsi scivolare addosso tutto questo odio e a non rimanerci male.

