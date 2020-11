Dayane Mello, sguardo ipnotico e sensuale: impossibile resistere – FOTO

Dayane Mello in uno scatto di rara eleganza e con uno sguardo che non ammette replice, la foto su Instagram della modella fa furore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Nonostante una settimana vissuta con un certo nervosismo, Dayane Mello alla fine è riuscita a sopravvivere alla nomination ed è rimasta in corsa al Grande Fratello Vip. La modella brasiliana aveva accusato decisamente il colpo, arrivando a discutere con molti membri all’interno della casa. Il televoto l’ha salvata e così può proseguire nella sua avventura a Cinecittà, mentre chi ha dovuto abbandonare la casa è stato Massimiliano Morra. Adesso, è il momento della riscossa per Dayane che al di fuori della casa può contare sul sostegno di numerosissimi fan che continuano a seguirla con grande affetto, anche sui social. L’ultimo scatto in particolare postato dal social media manager è davvero di impatto. Andate a pagina successiva per scoprirlo…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dayane Mello e Adua Del Vesco: lite furiosa nella notte al Grande Fratello

Dayane Mello, seduce e fa sognare: lo sguardo che inchioda, fan in delirio