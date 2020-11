Stash dei The Kolors, il tenero bacio al pancione della fidanzata – FOTO

Un tenero scatto di Stash dei The Kolors e della fidanzata Giulia Belmonte. A breve il cantante e la giornalista diventeranno genitori.

Ci siamo quasi: la figlia di Stash Fiordispino e Giulia Belmonte nascerà a breve. Sembrano passati solo pochi giorni dalla serata in cui il frontman dei The Kolors annunciò la gravidanza dell’allora sconosciuta fidanzata. Era maggio ed il cantante era uno dei concorrenti di Amici Speciali. Maria De Filippi gli regalò una collanina in segno di buon auspicio.

Nel corso di questi ultimi mesi i fan di Stash hanno imparato a conoscere ed amare la nuova coppia, che sui social si è notevolmente aperta, condividendo numerosi scatti della gravidanza. Andate alla pagina successiva per vedere l’ultima, meravigliosa foto.

Stash dei The Kolors, la foto che fa impazzire il web