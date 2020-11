Beautiful, anticipazioni puntata 19 novembre: Sally arriva a sorpresa

Beautiful, anticipazioni 19 novembre: Flo e Wyatt discutono del loro passato. Nel frattempo Brooke si sfoga con sua sorella.

Brooke è distrutta: dopo un’accesa discussione, Ridge se n’è andato da casa Forrester, facendo perdere ogni traccia. Mentre la donna affronta Shauna, accusandola di aver rovinato la vita di Hope, Ridge sta infatti bevendo al Bikini, affiancato dall’amico Carter. Nel frattempo Wyatt e Flo parlano del loro passato. La ragazza vorrebbe che l’ex fidanzato le chiedesse di tornare insieme, ma è anche consapevole di aver compiuto degli errori imperdonabili.

Beautiful, anticipazioni 19 novembre: Brooke si sfoga con Katie

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Brooke si sfogherà con Katie. Le due Logan parlano di Ridge e del suo rapporto morboso con Thomas. Secondo Brooke, il marito l’ha pugnalata alle spalle e dovrà fare i salti mortali per farsi perdonare. Nel frattempo Ridge è sempre più ubriaco. Lo stilista è convinto di avere ragione e si sente ferito davvero dal modo in cui la moglie gli si è rivolta. Nel mezzo del suo delirio, Ridge incontrerà Shauna. Il loro avvicinamento in circostanze tanto ambigue causerà non pochi guai al suo matrimonio.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Flo chiederà a Wyatt di cenare insieme, ma lui dovrà declinare l’invito per via di un appuntamento con Sally. Peccato che Sally arriverà prima del previsto e non apprezzerà affatto la presenza di Flo.

