Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 19 Novembre

Accadde oggi. Il 19 Novembre è il è il 323º giorno del calendario, quest’anno 324° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante

Il 18 novembre si festeggia Sant’ Abdia, quarto dei 12 profeti minori, vissuto dopo la conquista di Gerusalemme avvenuta intorno al 587-586 a. C. E’ la giornata internazionale dell’uomo (inteso come essere umano di genere maschile). Non è riconosciuta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. Si promuovono modelli positivi per il ruolo maschile e vengono ricordati i contributi della componente maschile alla società, alla famiglia, all’infanzia e all’ambiente.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1493 – Cristoforo Colombo diventa il primo europeo ad approdare sull’isola di Porto Rico.

1819 – Fondato Museo del Prado a Madrid.

1863 – Il presidente Abraham Lincoln pronuncia il Discorso di Gettysburg, durante la cerimonia di inaugurazione del cimitero militare.

1916 – Samuel Goldfish ( rinominato Samuel Goldwyn) e Edgar Selwyn fondano la Goldwyn Company (la compagnia diventerà una delle case cinematografiche indipendenti di maggior successo).

1917 – Nasce Indira Gandhi.

1942 – Nasce lo stilista Calvin Klein.

1946 – Afghanistan, Islanda e Svezia entrano nelle Nazioni Unite.

1949 – Incoronazione di Ranieri di Monaco.

1954 – Il cantante Sammy Davis Jr. perde un occhio in un incidente automobilistico in California.

1955 – Prima puntata di Lascia o Raddoppia con Mike Bongiorno.

1961 – Nasce l’attrice Meg Ryan.

1962 – Nasce l’attrice Jodie Foster.

1969 – Gli astronauti dell’Apollo 12, Charles Conrad e Alan Bean atterrano sono il terzo e quarto essere umano a camminare sulla Luna.

1969 – Pelé realizza su rigore il suo millesimo goal.

Accadde oggi. I fatti del 19 Novembre dagli anni ’70

1976 – Nasce lo chef Alessandro Borghese.

1985 – Guerra Fredda: il presidente statunitense Ronald Reagan e Michail Gorbačëv si incontrano per la prima volta.

1998 – L’Autoritratto senza barba di Vincent van Gogh viene venduto all’asta per 71,5 milioni di dollari.

1998 – Scandalo Lewinsky: la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, inizia gli interrogatori riguardo l’impeachment contro il presidente Bill Clinton.

1999 – La Repubblica Popolare Cinese lancia la prima navetta spaziale Shenzhou.

2001 – Muore assassinata in Afghanistan la giornalista Maria Grazia Cutuli.

2002 – Naufragio della petroliera Prestige, in Galizia (Spagna) .

2005 – Sale sul trono di Monaco il nuovo re Alberto II.

2017 – Muore il criminale Charles Manson.

