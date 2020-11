Michela Persico pronta per Detto Fatto: il décolleté distrae parecchio-FOTO

La bella Michela Persico ospite a Detto Fatto, su Instagram condivide una foto nel camerino e appare meravigliosa

La Persico è stata ieri ospite al programma di Bianca Guaccero, Detto Fatto. Il programma tratta di argomenti di attualità, tra cui moda e salute. La Persico è stata protagonista della scelta di scarpe per un evento molto speciale. La giornalista ha fatto il suo ingresso nel programma con un abitino a pois e un paio di stivali con tacco basso. Ha spiegato che le scarpe che preferisce sono appunto stivali con poco tacco, per essere casual ma sempre e comunque femminile.

Michela Persico a Detto Fatto si fa aiutare a scegliere le scarpe perfette per un’occasione speciale

La giornalista sportiva ospite a Detto Fatto ha raccontato un pò la sua nuova vita da neomamma e il rapporto con il compagno Daniele Rugani. La Guaccero infatti dopo averle fatto i complimenti per la splendida forma fisica, nonostante il parto avvenuto solo due mesi fa, ha poi chiesto com’è la sua nuova vita da mamma. Siccome poi l’argomento del giorno erano le scarpe, ha poi ironizzato dicendo “ora userai più scarpe basse che tacchi”. La Persico ha confermato e ha raccontato i primi due mesi con il piccolo Tommaso tra pannolini e nottate in bianco, anche per il calciatore che si sta impegnando nel ruolo più importante della sua vita.

Arriva poi il momento della spiegazione della richiesta che la Persico a mosso all’esperta di moda del programma. La giornalista spiega che lei è alla ricerca delle scarpe perfette per une evento speciale. Si tratta del complemese del piccolo Tommaso che compie due mesi. La Persico ha quindi chiesto l’aiuto per scegliere le scarpe da abbinare al look che ha scelto. Si va quindi a cambiare nel camerino ed esce con un bel pantalone verde e nero e una maglietta bianca con sopra giacca bianca.

Tuttavia al momento della scelta di scarpe, la Persico ha toppato scegliendo un sandalo con tacco alto che seppure bello è inadeguato ad una festa comoda in casa. La scelta giusta spiega infatti la Guaccero, era un tronchetto in argento basso. Niente sfilata quindi per la bella Persico.

