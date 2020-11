Elisabetta Canalis in versione autunnale, l’ex velina bella da morire-FOTO

La bellissima Elisabetta Canalis in outfit autunnale è strepitosa, cappellino, maglione e stivali per affrontare novembre

Elisabetta Canalis ha condiviso una foto in cui la ritrae in piedi davanti a una ringhiera, con indosso abiti autunnali ed è bellissima come sempre. La Canalis è in viaggio con la figlia e il marito, si trovano a Pittsburgh e intanto la figlia frequenta le lezioni online e mamma Canalis condivide un video mentre fa degli esercizi fisici.

Nella didascalia l’ex velina scrive: “I am almost happy to have her doing online school during this trip”, che significa che è quasi contenta che stia seguendo le lezioni online durante il loro viaggio. Sicuramente la tengono occupata e sembra anche divertirsi.

Elisabetta Canalis cambia clima e vola verso l’inverno con la famiglia

La Canalis vive a Los Angeles con il marito Brian e la figlia Skyler, però hanno deciso in questi giorni di concedersi qualche giorno di vacanza in clima invernale. La famiglia è dunque volata a Pittsburgh dove il clima è decisamente più freddo rispetto alla calda Los Angeles, dove è sempre estate tutto l’anno. La Canalis, può quindi sfoggiare finalmente un look più autunnale con tanto di cappotto e stivali.

Dopo tanto caldo è bello anche avere il freddo, che fa anche sentire di più l’aria del natale che si avvicina sempre più. La vita della Canalis in America è decisamente movimentata tra i vari impegni che coinvolgono la figlia e i suoi mitici allenamenti fisici e i vari shooting fotografici di cui è protagonista.

La vita in America è diversa da quella che viveva in Italia, ma è ricca di sorprese e novità. Condivide momenti unici in location mozzafiato che sono negli Stati Uniti si possono trovare. Tuttavia la Canalis ha annunciato questa estate che tra qualche anno tornerà nella sua amata Italia, il suo sogno è di vivere e invecchiare nel suo paese.

