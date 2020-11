Elisabetta Gregoraci, rivelazioni hot dell’ex: “In clinica da Briatore e poi..”

Elisabetta Gregoraci, fanno discutere le parole choc di Mino Magli. Quello che dice sulla showgirl è davvero scottante

Non si placano le polemiche intorno ad Elisabetta Gregoraci, una delle grandi protagoniste di questo Grande Fratelli Vip. Su di lei si dicono tante cose: i presunti fidanzati che aumentano ogni giorno di più, il contratto matrimoniale con Briatore, il suo facoltoso ex marito.

Chi giura che ci sia, chi lo insinua e lei che non si sbilancia dentro la casa con il suo Pierpaolo Petrelli. Lui gliel’ha detto diverse volte che è molto preso e vorrebbe di più, lei altrettanto è stata chiara. Frenata anche se non spiega perché anche se poi corre sempre tra le sue braccia.

Ad alimentare tutto questo polverone mediatico si aggiungono oggi le parole dell’ex di Elisabetta Gregoraci. Rivelazioni che Mino Magli, fidanzato per 13 anni con la showgirl calabrese, ha fatto al settimanale “Oggi” e che Dagospia in parte anticipa.

Quello che Magli dice sull’ex moglie di Briatore è davvero scottante. Parole forti e rivelazioni non da poco. Cosa ne penserà Elisabetta quando lo verrà a sapere?

Elisabetta Gregoraci, le parole choc di Magli

Mino Magli non ha peli sulla lingua e rivela alcuni particolari del suo rapporto molto intimo con Elisabetta Gregoraci.

“La mattina andava in ospedale da Briatore, la sera faceva sesso con me”. Questa di certo la fase choc che fa sgranare gli occhi a tutti. Un’Elisabetta Gregoraci dalla doppia vita.

“L’unico mio intento – ha detto Magli ad Oggi – è quello di ottenere un confronto con Elisabetta per guardarla negli occhi e chiederle per quale motivo ha mentito senza pudore durante il nostro rapporto…”. A cosa di riferisce? “Ricordo molto bene il periodo in cui Flavio era ricoverato in una clinica a Roma, zona Parioli, quando Eli pur vestendo gli abiti da dedita crocerossina, non appena varcava la soglia di uscita dalla clinica mi chiamava euforica e al grido ‘finalmente sono libera’ e si precipitava tra le mie braccia per trascorrere tutta la notte insieme”.

Le sue parole scottano e anche molto. E di certo ci saranno delle repliche. Quasi sicuramente Alfonso Signorini lo comunicherà alla showgirl nella casa. E Briatore che si trova a Montecarlo con il figlio Nathan Falco risponderà?

Magli infine non ha risparmiato Elisabetta parlando anche dello scandalo di Vallettopoli con dichiarazioni, anche in questo caso, molto scottanti. “Fui io ad accompagnarla a Piazzale Clodio e anche in quella occasione mentì spudoratamente negando ogni tipo di coinvolgimento… Peccato che poi vennero fuori le note intercettazioni”.

Un’elisabetta che tradisce e mente secondo Magli. Sarà davvero così?

