Chi è e cosa fa Elodie, ospite del quarto live di X Factor

Il suo nome completo è Elodie Di Patrizi ma il pubblico la conosce solo come Elodie, la cantante lanciata dal programma di Amici di Maria De Filippi nel 2015. Dopo aver deciso di approcciarsi alla musica lavorando come vocalist nei locali si è rivolta a X Factor, nel tentativo di farsi conoscere. Quell’esperienza non terminò bene, poiché venne scartata durante le prime fasi. La sua grande occasione arriverà nel programma di Canale 5 dove si è aggiudicata il secondo posto conquistando il pubblico. Nella scuola si fece notare, oltre che per il suo talento, anche per la sua spiccata personalità. Sempre pronta a portare avanti le proprie idee non si fece mettere i piedi in testa da niente e nessuno.

Ad Amici lancia il suo primo singolo, “Un’altra vita“, scritto da Fabrizio Moro, che darà il titolo al suo album di debutto prodotto da Emma Marrone. Quest’ultima ha rappresentato un mentore per la giovane, all’interno e fuori dal talent. Sarà proprio lei a contribuire alla scrittura del brano “Tutta colpa mia” con il quale Elodie si presenta per la prima volta al Festival di Sanremo nel 2017. Il pubblico continua ad apprezzarla ma è come se la ragazza senta il bisogno di intraprendere una strada artistica differente per sentirsi rappresentata appieno. Ed è esattamente quello che farà.

Elodie, le collaborazioni di successo e la consacrazione nel pop

Nel 2018 Elodie inizia a pubblicare una serie di collaborazioni che saranno un susseguirsi di successi. A partire da “Nero Bali“, realizzata insieme a Michele Bravi e Guè Pequeno, per poi proseguire con “Pensare male” insieme ai The Kolors. Nella stessa estate sarà protagonista anche con “Margarita“, il featuring che la vede lavorare per la prima volta con Marracash. Proprio in quell’occasione tra i due scocca la scintilla e da allora fanno coppia fissa anche nella vita privata. Tre singoli che conquistano radio e pubblico e vengono decretati tra i più ascoltati del 2019.

Lo scorso febbraio torna sul palco dell’Ariston con un brano scritto per lei da Mahmood. “Andromeda” non ottiene il podio, ma viene decretato il brano con più passaggi in radio tra quelli in gara. Elodie pubblica in seguito il suo terzo album, “This is Elodie“, con il quale sente di aver regalato al pubblico una parte inedita di sé. Anche quest’estate si è resa protagonista con i tormentoni “Guaranà” e “Ciclone“.

Al momento è impegnata nella promozione di “Parli parli“, brano realizzato insieme a Carl Brave e che presenterà sul palco di X Factor.

