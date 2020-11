Francesco Renga e Ambra Angiolini, svelato finalmente il motivo dell’addio

Il cantante Francesco Renga e l’attrice Ambra Angiolini si son detti addio tra le lacrime in gran segreto: ecco il motivo

Prima la separazione, poi il divorzio tra il cantante di successo, Francesco Renga e l’attrice di straordinaria eleganza e raffinatezza, Ambra Angiolini. Tra i due negli anni passati si parlava di un affiatamento senza precedenti, ma quasi nessuno ha vissuto l’incrinazione del loro fantastico rapporto d’amore.

Tutto ciò è avvenuto in gran segreto, nonchè nel pieno rispetto della propria persona. La coppia ha condiviso momenti sentimentali da sogno, ma all’indomani della separazione definitiva, Ambra e Francesco continuano a scambiarsi messaggi d’intesa e di profonda amicizia.

Basti pensare a quando, la Angiolini tenne la presentazione di un testo autobiografico, condiviso poi sui social network da Renga, con tanto di pubblicità e marketing. Anche se i due ex innamorati hanno deciso di prendere strade diverse da un futuro che li avrebbe visti felici insieme, gli ammiratori dei due vip si chiedono che tipo di “malinteso” è scattato nella loro testa, in un momento dove tutto andava a gonfie vele?

Renga-Angiolini, il motivo della fine del rapporto

Tra l’attrice Ambra Angiolini e il cantante Francesco Renga, il tempo dell’amore è finito, al pari di tutte le coppie che si separano e stentano, ad un certo punto, nell’andare d’accordo l’una con l’altra.

Eppure tra i due vip del mondo dello spettacolo tricolore si era formato un intreccio d’amore che sembrava essere davvero indistruttibile. E invece alla separazione è seguito poi il divorzio. Ma il profondo rispetto, è richiamato soprattutto dall’attenzione per i due figli, nati dalla loro relazione: Jolanda e Leonardo.

Da quando nella loro vita sono entrati rispettivamente l’ex coach Max Allegri e Diana Poloni, qualcuno tra i fans sentimentali ha accantonato definitivamente le speranze di un ritorno in bello stile dei due cuori, sotto una “capanna”.

Ora la domanda sorge spontanea, soprattutto per i più rancorosi. Quale è stato il motivo per cui si son detti “addio”? Secondo quanto trapelato da alcune riviste di Gossip, Ambra Angiolini sembra avrebbe dato una risposta abbastanza netta. Che al tempo non fu per nulla facile da digerire e che scaturì la definitiva compromissione del rapporto con Renga.

Il noto cantante, a detta di lei, avrebbe rinnegato parte del passato di Ambra. Ma chissà se c’è dell’altro, qualche incomprensione di coppia o atteggiamenti di isteria reciproca. Purtroppo non ci è dato saperlo, per merito loro, intenti a “conservare” nel proprio intimo le motivazioni della separazione. E per il bene del pubblico, che preferisce “sognarli” ancora legati, come due eterni innamorati

