Ambra Angiolini e il ricordo su Francesco Renga è davvero dolce

L’attrice, ospite a Verissimo, si lascia invadere dai ricordi: molti legati alla storia d’amore con il cantante.

L’attrice romana, Ambra Angiolini, ospite del rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin, sembra essere il fatidico emblema per cui ogni storia d’amore una volta giunta al termine non può essere dimenticata. In questo modo, l’attrice, ha deciso di confidarsi nella trasmissione riguardo al suo passato e ai dieci anni di storia d’amore con il cantante Francesco Renga.

Con molta consapevolezza ha colto l’occasione per parlare anche della suo forte legame attuale con Massimiliano Allegri. E, nel frattempo, della serenità che nel corso degli anni è riuscita ad ottenere. Ambra ha affrontato sfide molto difficili nel corso della sua vita, come la ormai nota battaglia contro la bulimia, che ha vinto grazie ad un “super potere”.

Ambra “sempre sorridente”: il potere dell’amore

A dare la giusta “spinta verso l’alto” all’attrice italiana dallo sguardo magnetico è stata proprio l’incredibile forza dell’amore. Dopo la nascita della primogenita, Jolanda, e poi del secondo figlio Leonardo, Ambra ha vissuto un bellissimo periodo di conferme, che le ha fatto dimenticare il terribile incubo vissuto per anni a causa della bulimia. Prendersi istintivamente cura dei suoi due bambini le ha insegnato nel migliore dei modi a prendersi cura anche di se stessa. E questo lo deve anche in parte al suo grande amore del passato, Francesco.

Inoltre, al termine dell’intervista Silvia Toffanin ha ironizzato su alcuni tratti peculiari del suo carattere, da alcuni definito superficialmente “pessimo”. Ma la realtà dei fatti è un’altra, anche a ben vedere della Toffanin, l’attrice Ambra si mostra sicura di se stessa e delle sue scelte intraprese nel passato, con una profonda passione per il suo lavoro. E, se a volte può apparire più dura sul concetto di rispetto su cui si basa anche la sua professionalità, è giusto che si faccia valere.

