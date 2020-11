Elisabetta Canalis e la prova della sua forma strepitosa, il VIDEO

“In guardia” ed atletica più che mai, Elisabetta, si mostra inaspettatamente nel suo nuovo video su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

La ormai biondissima Elisabetta Canalis ha pubblicato il suo nuovo post sui social network. Indossa un top ed una tutina di colore nero, leggermente velati, e mostra tutta la sua grinta nell’eseguire alcune mosse di kickboxing. Ad accompagnarla nell’allenamento mattutino è probabilmente un suo amico, con cui oltre a condividere la concentrazione per la messa in pratica del post, si combina alla perfezione con il mood dell’atletica showgirl attraverso facce buffamente sorprese e delle grosse risate.

Potrebbe interessarti anche —>>> Oriana Sabatini, bacio passionale e la dedica speciale per il grande evento

Elisabetta: il segreto della resistenza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Elisabetta coglie l’occasione per condividere un giusto esempio di positività ed allegria in questo periodo. Pur stando in casa ha trovato il modo ideale per far fruttare il tempo. Da giorni il suo profilo Instagram la mostra impegnata in allenamenti per mantenersi in forma. E, nella didascalia del video, è lei stessa a sottolineare come “consistency is the key“, ovvero: La continuità è la chiave.

Leggi anche —>>> Benedetta Rossi: la travolgente commozione della chef dal cuore di babà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Quel che sprigiona nei suoi post è proprio un’ottima carica di energia che può essere un valido esempio da seguire con tenacia. Nell’attesa delle sue prossime avventure sportive, e dei suoi outfit coordinatissimi, si può nel frattempo continuare a sorridere assieme a lei nel guardare il suo ritratto di quotidianità in slow-motion. E, come è stata lei stessa a sottolineare, effettivamente “La fine è la parte migliore“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter