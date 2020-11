Oriana Sabatini, il bacio passionale e la dedica speciale per il grande evento – FOTO

Oriana Sabatini, nota per l’affiancamento a Paulo Dybala ha riempito la sua pagina Instagram di baci e abbracci con tanto di dedica speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini)

Non ci sono parole per descrivere l’evento più emozionante dell’anno per Oriana Sabatini. Lady Dybala stavolta ha sorpreso tutti, mettendo in secondo piano la sua straordinaria bellezza: la dedica su Instagram non è passata inosservata.

Il grande giorno è finalmente arrivato e oggi i follower non possono che ringraziare Oriana per il fantastico momento, organizzato ad hoc, con tanto di sorpresa finale. La web influencer ha lasciato spazio a tutti i sentimenti che si possono provare in ambito coniugale.

Su Paolo Dybala è tornato a splendere il sole dei tempi migliori, diversamente da come siamo abituati a vederlo sul campo, in questo periodo, con la maglia della Juventus. Svogliato, distratto e succube delle scelte del suo allenatore, questo momento per lui potrebbe essere la svolta anche dal punto di vista professionale

Oriana Sabatini, la “felicità” in un solo scatto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini)

Lady Dybala, meglio conosciuta con il nome di battesimo di Oriana Sabatini sta vivendo un periodo di estasi, nonostante la tristezza che si respira in giro. Dopo l’incontro a sorpresa con i genitori a Buenos Aires, la modella, web blogger ha fatto ritorno in Italia tra le braccia del compagno.

L’impegno di sostenere moralmente Paulo Dybala, ai margini del progetto, targato Andrea Pirlo è una delle priorità dell’ultima ora. Gli scatti “infuocati” che i follower sono abituati ad assistere nell’album fotografico di Instagram, oggi passano inevitabilmente in secondo piano.

Il 15 Novembre 2020 coincide con i 27 anni del campione argentino. Per celebrare al meglio il grande evento, Oriana ha organizzato una festa in “solitaria” con il suo amato compagno. Doppia torta “semifredda” per lui e un autoscatto da incorniciare. I follower hanno contribuito a rendere questo giorno speciale, che Oriana ha condito con un bacio e un abbraccio, mischiando passione e affetto di coppia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini)

Dai fatti alle parole è un tutt’uno per lei che ha dato un senso all’ennesima giornata “fiacca”, lontano dagli amici. La dedica a Paulo Dybala che spopola sul web ha fatto scendere la “lacrimuccia” ai follower e allo stesso attaccante argentino nella speranza che possa rinascere anche sul campo

