Ballando Con le Stelle, a sorpresa un ospite d’onore

Dopo il momento in cui i concorrenti hanno ballato per lo spareggio dell’ingresso in finale del programma di Rai Uno Ballando con le Stelle, è intervenuto un ospite d’onore

Milly Carlucci, regina di “Ballando con le Stelle”, che ogni sabato conduce il programma più seguito della serata, ha presentato un ospite d’onore. La presentatrice ha esordito così: “Abbiamo un ospite d’onore a Ballando con le stelle: la mia autostima era sempre finita sotto i tacchi perché questo grande ospite in tanti anni mi aveva sempre detto di no. Dopo tanto anni di corteggiamento, non è mai venuto ospite nel programma ma questa volta lui ha detto di sì”. Ed è così che è entrato il volto storico di “Porta a Porta” che sulle note di “When a man like a Woman” si siede a un tavolino mentre il corpo di ballo della trasmissione esegue una splendida coreografia. Bruno Vespa scherza con la Carlucci: “In questi anni ti ho sempre ammirato, sono venuto finalmente e poi un giorno riuscirai anche a farmi ballare”.

Ballando con le stelle, l’ospite d’onore Bruno Vespa: “Sono sicuro che la situazione Covid migliorerà a breve”

La presidente del programma Carol Smith ha regala un bel dieci allo storico giornalista televisivo e si è fatta autografare il suo nuovo libro, intitolato “Perché l’Italia amò Mussolini (e com’è sopravvissuta alla dittatura del virus). “Godiamoci un Natale senza strafare e poi la serenità arriverà”, ne è sicuro Vespa che ha cita Socrate “Io so di non sapere” per parlare del Covid perché è un virus nuovo di cui non ne abbiamo conoscenza e quindi “è anche giusto che ognuno dica la sua”.

Inoltre Bruno Vespa ha affermato di essere sicuro che tra qualche settimana la situazione del Covid migliorerà.