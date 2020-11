Ballando con le Stelle, compleanno speciale per Vittoria Schisano: il gesto di Milly Carlucci

Vittoria Schisano, eliminata nella scorsa puntata di “Ballando con le Stelle”, spegne 37 candeline: e il regalo di Milly Carlucci è la sorpresa più gradita

Nell’ottava puntata di “Ballando con le Stelle“, Vittoria Schisano e Marco De Angelis sono stati eliminati dal pubblico a casa, che ha preferito salvare Tullio Solenghi. L’attrice di “Un posto al sole“, che ha ancora la possibilità di rientrare in gara – tramite il ripescaggio di sabato prossimo -, ha spento ieri 37 candeline.

Emozionata, Vittoria ha scartato il pacchetto di Milly Carlucci direttamente sui social. Ed il gesto della conduttrice l’ha fatta emozionare nell’immediato.

Scopriamo insieme quale regalo la Schisano ha ricevuto proprio dalla regina del sabato sera.

Vittoria Schisano: il gesto commovente di Milly Carlucci

Proprio in un recente post su Instagram, la concorrente ha ringraziato la padrona di casa per averle dato la possibilità di partecipare a Ballando, e di mostrare la propria battaglia personale. Vittoria, transessuale, è per molti telespettatori il simbolo del mondo LGBT, ed è ammirata proprio per aver introdotto nella trasmissione un argomento tanto delicato quanto importante.

La Schisano, nel rendere omaggio al programma – dal quale è stata eliminata sabato scorso -, ha riservato delle parole speciali alla conduttrice. La dolcezza e l’affabilità di Milly, infatti, hanno permesso a Vittoria di portare la sua vera essenza nella pista di Ballando, e l’hanno fatto sentire “libera di essere se stessa fino in fondo“.

Proprio ieri, 11 novembre, Vittoria ha festeggiato i suoi 37 anni. Un compleanno speciale, quello dell’attrice di “Un posto al sole“, che ha ricevuto un pacchetto direttamente dalla conduttrice. La Schisano, scartandolo davanti ai suoi followers, ha mostrato loro il commovente dono di Milly Carlucci: una barbie vestita da principessa.

Quella barbie, per Vittoria, ha un significato estremamente importante: è il simbolo della sua lotta per diventare concretamente la donna che lei ha sempre voluto essere. Libera, ed orgogliosa di sé, la Schisano sente di aver lanciato un messaggio importantissimo a tutte quelle persone che, come lei, hanno attraversato la stessa situazione. E le invita a non vergognarsi in alcun modo di ciò che sono, e di quello che provano.

Lei stessa, d’altronde, ha sempre desiderato giocare con le bambole, ed ora lo può fare senza più alcun timore.

