Un Posto al Sole anticipazioni 20 novembre: il segreto di Silvia. Lei e Michele sono stati aggrediti e da allora il loro matrimonio è entrato in una crisi profonda

Silvia e Michele sono sempre di più ai ferri i corti dopo l’aggressione che hanno subito. Marito e moglie sono stati attaccati mentre erano in viaggio per andare a trovare Teresa e Otello, hanno incrociato il cammino di due malviventi. Da allora tra di loro le cose sono andate in rovina, Silvia è sempre più nervosa e non sopporta i comportamenti di suo marito. Silvia però sembra nascondere un segreto molto pesante che non ha ancora intenzione di rivelare.

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di stasera: il confronto di Ilaria con Rossella

Michele fa un passo falso in radio e questo da modo a Silvia di riflettere meglio sul loro rapporto. Un evento imprevisto però potrebbe dare una svolta alla situazione già complicata tra loro. Vanno in commissariato, ma il passaggio presso le Forze dell’Ordine potrebbe non sortire gli effetti desiderati da Silvia e Michele. Rossella e Patrizio intanto stanno riflettendo sul loro rapporto. Patrizio vuole tornare con lei e Rossella ha un confronto con l’amica Ilaria. Intanto continuano le ostilità tra Giordano Junior e Alberto Palladini.

