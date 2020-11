Beba, la rapper stesa sul pavimento è uno spettacolo di sensualità. Spunta il like di Fedez – FOTO

La rapper Beba Once delizia i suoi fan con un sensuale scatto in intimo stesa sul pavimento. Spunta un like inaspettato.

Rossella Lazzerini, in arte Beba Once (o solamente Beba) è ad oggi una delle maggiori esponenti del underground rap femminile. Bella, talentuosa, disinvolta, la rapper si è affacciata alla scena musicale italiana a partire dal 2015. Il suo primo mixtape (Joker Mixtape) ha ricevuto il plauso del pubblico. Nonostante il suo genere sia ancora in parte di nicchia, la sua narrazione – tutta al femminile – si inscrive nel solco già tracciato da Chadia Rodriguez e Baby K.

Di recente la cantante si sta confermando anche un’icona di stile, tanto che i suoi scatti su Instagram arrivano a sfiorare le decine di migliaia di “mi piace”. L’ultima foto, che la ritrae stesa sul pavimento in intimo, ha ottenuto un like molto particolare.

Beba Once sensuale come non mai: il like di Fedez che incuriosisce i fan