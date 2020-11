Martina Stella, FOTO dolcissima con la figlia: ma che gambe

Martina Stella posta su Instagram una foto con un momento di grande dolcezza con sua figlia, ma mette in mostra anche gambe da urlo

Nei primi anni Duemila è stata una delle principali icone sexy all’italiana. Martina Stella oltre che una attrice di grande successo è stata anche costantemente al centro delle cronache di gossip, merito della sua bellezza ma anche delle numerose relazioni con personaggi del mondo dello show business. Oggi è sposata e madre di una splendida bambina, la piccola Ginevra di otto anni, nata da una precedente relazione. Continua ad essere un personaggio pubblico molto seguito, ma vive con grande presenza il suo ruolo di madre. In più occasioni Ginevra è stata protagonista insieme a lei di qualche scatto sul suo profilo Instagram, in momenti di simpatica e dolce condivisione tra madre e figlia.

Martina Stella, fascino ed eleganza intramontabili: il vestito mini scopre le gambe

Anche oggi, Martina posta una foto insieme alla sua ‘Ginny’, come la chiama lei. Uno scatto in cui viene mostrato ai followers il nuovo zaino della bambina, con tanto di rotelle e maniglia. Una foto molto dolce, dove fanno la loro comparsa anche il cagnolino di casa e un enorme pupazzo sullo sfondo. Ma c’è di più. Martina, infatti, come sappiamo, non ha perso assolutamente nulla del suo fascino ed è una donna ancora molto piacente, oltre che ancora piuttosto giovane (36 anni).

E così, possiamo ammirare un vestito elegante, ma anche corto, che evidenzia le gambe perfette di Martina. Che continua dunque a far innamorare i suoi fan a distanza di anni.

