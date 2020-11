Shaila Gatta, stacchetti show a Striscia | “Domanda per voi” – VIDEO

Shaila Gatta, Velina di Striscia La Notizia, ha pubblicato un post con tre video facendo una precisa domanda ai suoi fan

Shaila Gatta, Velina di Striscia La Notizia, continua a riscuotere un successo pazzesco sia all’interno del programma Mediaset che sui social network. È proprio su Instagram che la showgirl raccoglie un numero davvero elevato di ‘like‘ e commenti di complimenti nei suoi confronti.

Ogni volta che la ragazza pubblica nuove foto o video sono subito per lei decine di migliaia di ‘mi piace‘ e centinaia di messaggi. Anche in questo caso questi dati sono stati confermati. E come potrebbe essere altrimenti!

Shaila Gatta, stacchetti mozzafiato a Striscia La Notizia – FOTO