Angelo Rizzoli, il primo marito dell’attrice Eleonora Giorgi: una vita difficile ma ricca d’amore. La Giorgi lo ricorda con affetto.

L’attrice Eleonora Giorgi, prima della storia d’amore con Massimo Ciavarro, è stata sposata con un altro uomo. Un uomo, con il quale ha anche avuto un figlio, che ha segnato gran parte della sua vita, indipendentemente dalla rottura. Chi è stato, dunque, il primo amore della bella Giorgi?

Angelo Rizzoli, classe 1940, è stato un imprenditore e produttore cinematografico. Un uomo forte e tenace, che durante la sua vita ha dovuto affrontare sfide difficili

La vita di Angelo Rizzoli

Rizzoli è stato diagnosticato con la sclerosi multipla in giovane età, ma l’uomo è stato talmente forte da rialzarsi e combattere per il futuro dei suoi sogni. Infatti Rizzoli si è laureato in Scienze Politiche e a trent’anni ha preso le redini dell’azienda di famiglia.

Anni difficili per Rizzoli, addolciti soltanto dall’incontro con la bella Eleonora Giorgi, della quale si innamora perdutamente. Il matrimonio tra i due sarebbe arrivato nel 1979, seguito poi dalla nascita del primogenito dell’attrice, Andrea.

Nemmeno il futuro è stato clemente con l’imprenditore, che è stato successivamente coinvolto in uno scandalo giudiziario che ha incrinato il rapporto con la sua famiglia, fino a portare al divorzio nel 1984.

Eleonora Giorgi si è risposata con il suo secondo marito, Massimo Ciavarro, e Rizzoli è morto nel 2013.

Ma la Giorgi lo ricorda con affetto e grande gratitudine. Rizzoli l’aveva, infatti, aiutata a superare un difficilissimo periodo, lui che, nella sua vita, aveva dovuto essere forte fin da adolescente:

“Ho trovato in lui – ha dichiarato la Giorgi a Oggi è un altro giorno – una persona che mi amava e sono uscita dalla droga. Mi ha guardata per quella che ero e non ha avuto dubbi che in due minuti sarei stata meglio.”

Rizzoli, dunque, nonostante la sua vita difficile è riuscito in quello in cui molti falliscono: amare e dare sé stesso per gli altri.

