L’agrigentina Clizia Incorvaia ha condiviso in video in cui la si vede mangiare un piatto di spaghetti con Paolo come nel film Lilli e il Vagabondo

La coppia Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è ormai inseparabile nel vero senso della parola. La fashion blogger e influencer Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, vive da qualche tempo una profonda storia d’amore con Paolo Ciavarro di 11 anni più giovane e conosciuto durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip 2020.

Tra i due profonda complicità e affetto che i fan possono vedere quotidianamente condiviso nella pagina Instagram della bella Clizia che non esita a manifestare il suo attaccamento al ragazzo. Solo settimana scorsa Clizia ha mostrato ai suoi follower un anello di rubini con brillante che ha tutto l’aspetto di un fidanzamento ufficiale che però non ha lasciato sconvolto i molti che speravano fin dall’inizio che la storia finisse nel migliore dei modi.

Clizia è impegnata sui social nella promozione di sempre nuovi prodotti e brand che la catturano e che potrebbero piacere alle sue affezionate fan. La ritroviamo anche in due rubriche, “Clizia’s beauty care” e “In forma con Clizia” dove la bella agrigentina spiega la sua routine di bellezza e gli allenamenti migliori che lei stessa affronta per mantenersi in formissima tutti i giorni, sia con gli esercizi che con un’alimentazione controllata.

Clizia e Paolo, la famosa scena del bacio in “Lilli e il Vagabondo”