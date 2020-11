Francesco Facchinetti tiene in ansia i follower: “Positivo o negativo?”

Il disc jockey italiano Francesco Facchinetti pubblica su Instagram un interrogativo a sorpresa a seguito del test per il tampone anti covid

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Facchinetti (@frafacchinetti)

Lo chiamavano il cantante tra la gente e Francesco Facchinetti anche stavolta non ha tradito le attese. Si presuppone lontano dalle piazze gremite, ma l’interesse per tutti era quello di sapere se le sue condizioni di salute destavano preoccupazione.

Non potendo dunque assistere alle campagne di “curiosità” molto note a livello professionale, Facchinetti “tuttofare” si è reso protagonista di un gesto molto piacevole e sensibile agli occhi dei fans. Per lui è un periodo in cui è piuttosto difficile restare a casa per evitare il contagio, dunque i viaggi in treno e con i mezzi di trasporto in generale rappresentano il suo “pane” quotidiano.

Nonostante gli impegni che molto spesso lo obbligano ad un espatrio fuori dai confini nazionali ha deciso che in questo periodo si sottoporrà a tampone, almeno due volte a settimana. Poche ore fa è arrivato l’esito dell’ultimo test effettuato…

Francesco Facchinetti, la sorpresa che non ti aspetti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Facchinetti (@frafacchinetti)

Che sia molto attivo sui social network è fuori discussione, ma Francesco Facchinetti questa volta si è reso protagonista di un’iniziativa molto sensibile, che i follower di Instagram hanno apprezzato all’unisono.

Siccome l’ex Dj, da oggi semplicemente Francesco è costretto ad organizzare viaggi di professione fuori confine. L’ultimo in ordine di tempo è stato quello in terra spagnola, in compagnia di Rocco Hunt a fare da testimonial per la raccolta di un disco di “platino” di successo, tormentone di questa estate, “A Un Passo Dalla Luna”.

Per questo motivo ha deciso di fare due tamponi a settimana. L’ultimo esito di una lunga serie l’ha voluto pubblicare in compagnia dei suoi oltre 1 milione di follower. La domanda sorge dunque spontanea: “Positivo o negativo?”

LEGGI ANCHE —–> Paola Perego e la sua lotta contro il Covid: “Ero completamente sola”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Facchinetti (@frafacchinetti)

Il disc jockey milanese questa volta ha reso l’atmosfera intorno a sè, molto tesa. La decisione di pubblicare l’esito del tampone su Instagram ha fatto stare in ansia il suo popolo, che al termine dell’agonia può esultare per l’esito dichiarato dal cantante: negativo!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter