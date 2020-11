Morte Diego Armando Maradona, il mondo del calcio piange per il ‘Pibe de Oro’: i messaggi di cordoglio sui social.

Il mondo intero piange per la scomparsa di Diego Armando Maradona. Il leggendario fenomeno ha avuto un arresto cardiocircolatorio nella sua casa di Tigre. L’ex numero 10 del Napoli aveva subito un intervento alla testa qualche settimana fa. Il nativo di Lanus ha vissuto una vita alquanto movimentata: dopo aver incantato sul terreno di gioco, i problemi con la droga e le successive difficoltà fisiche lo avevano letteralmente trasformato. Maradona, in ogni modo, era amato in tutto il mondo: in molti lo considerando il calciatore più forte di tutti i tempi; altri lo paragonano ad una divinità; per i tifosi del Napoli è un assoluto eroe, capace di trascinare la squadra azzurra verso la vittoria di due campionati italiani.

Il noto quotidiano ‘Clarin’ ha scosso il mondo intero con l’annuncio nel tardo pomeriggio. La notizia è circolata con estrema rapidità e ha fatto velocemente il giro del globo intero. Sui social tutti si stanno scatenando con commenti, aneddoti e messaggi di cordoglio.

Morte Diego Armando Maradona: i messaggi di cordoglio sui social

Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole.

Diego 💙 pic.twitter.com/mjwhrSczPG — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

“Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole”: questo il secondo messaggio apparso sul canale Twitter ufficiale del Napoli. Il club azzurro aveva in primis postato uno scatto di Diego scrivendo in didascalia un eloquente ‘Per Sempre’. “Per sempre nella storia del calcio. Riposa in pace, Diego Armando Maradona”, “Riposa in pace infinito campione. Un onore aver battagliato tante volte sul campo, il tuo regno”, “Il più grande avversario di tutti i tempi”: questi gli splendidi messaggi rispettivamente di Fiorentina, Hellas Verona e Sampdoria. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del governo Conte II, Vincenzo Spadafora, ha scritto un lungo messaggio su Facebook. Anche la Lega serie A ha postato un messaggio di cordoglio su Twitter.

Il Presidente argentino Alberto Fernandez ha parlato comn ‘El Clarin’ e ha annunciato tre giorni di lutto nazionale.

