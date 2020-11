WhatsApp, come nascondere online con questa app

WhatsApp, nascondere online è possibile e anche semplice grazie a questa app in grado di far risultare offline: vediamo come fare

Miliardi di persone in tutto il mondo usano tutti i giorni WhatsApp per tenersi in contatto con amici, familiari, partner, colleghi e familiari. Infatti si tratta di una delle applicazioni più utilizzate nel mondo. Questa, nel corso degli anni, si è migliorata molto introducendo un numero davvero elevato di nuove funzionalità.

Stiamo parlando di feature molto utili, come quella della cosiddette spunte blu che segnalano l’avvenuta lettura dei messaggi oppure lo stato offline. Non tutti però gradiscono queste funzioni, visto che a volte potrebbero creare dei problemi ad alcune persone. Ad esempio, c’è chi vorrebbe risultare offline anche quando non lo è. Esiste un modo per riuscire in questo scopo? La risposta è positività.

WhatsApp, come risultare offline con questa applicazione