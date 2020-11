Morte Diego Maradona: da domani al San Paolo cambia tutto

Morte Diego Armando Maradona: è giunta una proposta al comune di Napoli che riguarda lo stadio in cui giocano gli azzurri, il San Paolo

Il 25 novembre 2020 sarà una data che i tifosi del Napoli non cancelleranno mai dalla memoria. L’eroe dei tifosi azzurri, l’artista in campo, il fenomeno considerato da molti il più forte calciatore di tutti i tempi, è deceduto nella sua casa di Tigres all’età di 60 anni per arresto cardiorespiratorio. Inutili i tentativi dei medici personali di rianimarlo. La notizia della sua morte ha ovviamente scosso l’animo degli appassionati e soprattutto ha straziato il cuore dei tifosi azzurri. Il sindaco del capoluogo campano, Luigi De Magistris, ha postato poco fa un pensiero, chiedendo di intitolare lo stadio San Paolo di Fuorigrotta a Diego Armando Maradona.

Morte Diego Armando Maradona, petizione per intitolare il San Paolo al fenomeno argentino

Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!! — Luigi de Magistris (@demagistris) November 25, 2020

Luigi De Magistris ha scritto un messaggio eloquente su Twitter. L’Assessore allo Sport del comune di Napoli Ciro Borriello è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Già da domani lavoreremo per intitolare lo stadio San Paolo a Maradona. Lo Stadio è nostro e lo possiamo fare. Ci sono dei passaggi burocratici da rispettare, convocheremo la commisione toponomastica, ma non credo ci saranno problemi. Diego è stato il più grande di tutti, per Napoli. Mi sono appena sentito con il Sindaco e da domani lavoreremo per questo. Ci sarà la commissione disciplina, ci sarà uno scambio di atti e con l’ok della commissione procederemo subito. Maradona era la città di Napoli”.

Come se non bastasse, è partita anche una petizione dei tifosi su Change.org per intitolare a Diego Armando Maradona l’impianto di Fuorigrotta.

