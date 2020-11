Oggi è morto Diego Armando Maradona: questo giorno è decisamente maledetto, 15 anni fa morì un’altra stella del calcio.

Oggi è un giorno triste per gli appassionati di calcio (e non solo): Diego Armando Maradona è deceduto all’età di 60 anni. Il fuoriclasse argentino, da molti considerato il più grande calciatore di sempre, è morto per un arresto cardiorespiratorio. Il classe 1960 proprio qualche settimana fa aveva subito un delicato intervento al cervello, ma era andato tutto bene ed era rientrato a casa. Il ‘Pibe de oro’ ha vissuto una vita molto frenetica, tra eccessi ed errori ma era sempre riuscito a fortificarsi. Questo pomeriggio, però, ha lasciato per sempre questa terra: inutili i tentativi di rianimazione. Il 25 novembre diventa quindi una giornata nera per i campioni: 15 anni fa, infatti, proprio in questa data morì un’altra stella.

Diego Armando Maradona e la maledizione del 25 novembre

Diego Armando Maradona e George Best sono considerati due dei più grandi calciatori di tutti i tempi. I due erano diversissimi in campo, ma da oggi in poi avranno una cosa in comune. Entrambi sono morti lo stesso giorno: 25 novembre 1995 il nordirlandese, 25 novembre 2020 l’argentino. I due campioni sono deceduti quasi alla stessa età: 59 anni George, 60 anni Diego. Due vite terminate troppo presto, due vite sregolate, due vite intense.

Come se non bastasse, il 25 novembre (del 2016) è morto anche Fidel Castro. Il fuoriclasse ex Napoli aveva una grande amicizia con l’ex primo ministro di Cuba al punto da tatuarsi il suo volto sul polpaccio sinistro.

