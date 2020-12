Giulia Sol, senza veli e sguardo magnetico: bellezza che stende – FOTO

Giulia Sol, l’artista di ‘Tale e Quale Show’ esalta i suoi fan con uno scatto a sorpresa: senza veli, sensualità estrema

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIA SOL (@giuliasol_)

Sul palcoscenico di ‘Tale e Quale Show’ ha colpito tutti per le sue capacità canore, ma non soltanto per quelle, anche per la sua bellezza. Una delle sorprese più liete del programma Rai, si tratta di Giulia Sol. Un’esperienza, quella del debutto televisivo, molto importante per lei, già impegnata artisticamente anche con il teatro. Bergamasca, classe 1995, sentiremo sicuramente riparlare di lei. Nel suo curriculum compaiono già esperienze importanti, le carte per sfondare ci sono tutte. Compreso un fascino non da poco, come chi la segue già su Instagram avrà potuto notare. Lo scatto di oggi è tutto da gustare. Andate a pagina successiva per scoprirlo…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giulia Sol: in rosso saluta ‘Tale e Quale’ tra le lacrime – FOTO

Giulia Sol, indosso ha soltanto una collana: l’immaginazione fa volare la fantasia